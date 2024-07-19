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Захарова: видео с раненым врачом из «Охматдета» создали по нацистским лекалам

Захарова: видео с раненым врачом из «Охматдета» создали по нацистским лекалам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией видео, на котором человек в форме сотрудника полиции Украины обливает красной жидкостью мужчину в медицинском халате, предположительно, сотрудника детской больницы «Охматдет».

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