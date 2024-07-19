Захарова: видео с раненым врачом из «Охматдета» создали по нацистским лекалам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией видео, на котором человек в форме сотрудника полиции Украины обливает красной жидкостью мужчину в медицинском халате, предположительно, сотрудника детской больницы «Охматдет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии