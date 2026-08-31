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ТАСС

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Российские дроны-ждуны уничтожали роботов ВСУ в тылу у Анновки

Российские дроны-ждуны уничтожали роботов ВСУ в тылу у Анновки

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Российские дроны-ждуны в тылу ВСУ у Анновки уничтожали украинские роботизированные комплексы и мотоциклистов, которые пытались подвезти провизию и личный состав.

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