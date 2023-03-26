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ЦСКА проиграл клубу Медиалиги, Медведев критикует Fan ID, Уно выиграл ЧМ по фигурному катанию, 822-й гол Овечкина, РФС звал Shaman исполнить гимн России и другие новости утра

ЦСКА проиграл клубу Медиалиги, Медведев критикует Fan ID, Уно выиграл ЧМ по фигурному катанию, 822-й гол Овечкина, РФС звал Shaman исполнить гимн России и другие новости утра

Доброе утро! Воскресенье всегда проходит лучше с нашим дайждестом🤗 1. ЦСКА проиграл клубу Медиалиги 2Drots (1:2) в товарищеском матче.

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