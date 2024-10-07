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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии инспектор отдельного спецвзвода ДПС капитан полиции Артем Аршиев оперативно доставил в медицинское учреждение женщину, у которой начались преждевременные роды

В Северной Осетии инспектор отдельного спецвзвода ДПС капитан полиции Артем Аршиев оперативно доставил в медицинское учреждение женщину, у которой начались преждевременные роды

В республиканское МВД поступило письмо от семьи Чочиевых. В семье Елены и Вадима четверо детей, а недавно они стали родителями в пятый раз: на свет появился мальчик Леон.

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