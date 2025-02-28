Акапулько (ATP). 1/2 финала. Давидович-Фокина сыграет с Шаповаловым, Махач – с Накашимой

Cетка турнира здесь. Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика 24 февраля – 1 марта 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 585 410 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Томаш Махач (Чехия) Брэндон Накашима (США) Дата проведения 1 марта, 04.
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