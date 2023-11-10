Нетаньяху: ответственность за судьбу жителей Газы несет ХАМАС, а не Израиль

Global Look Press/Chad Mcneeley/Keystone Press Agency Ответственность за судьбу мирных жителей сектора Газа лежит исключительно на палестинском движении ХАМАС, а не на Израиле, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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