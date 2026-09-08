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Регионы России

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Минфин Кубы зафиксировал рекордный ущерб от блокады США

Минфин Кубы зафиксировал рекордный ущерб от блокады США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о рекордных показателях экономического ущерба, нанесенного карибской республике торгово-экономической и финансовой блокадой США с марта 2025 года по февраль 2026 года.

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