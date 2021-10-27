Мировое обозрение

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Зампостпреда России при ООН заявил, что часть протестующих в Судане сами применяют насилие

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Некоторые из протестующих против смены власти в Судане сами применяют насилие.

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