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Косметолог Волкова назвала дефицит железа причиной тусклой кожи

Косметолог Волкова назвала дефицит железа причиной тусклой кожи

Тусклый цвет лица, сухость кожи, темные круги и ухудшение состояния волос могут указывать на дефицит железа или цинка, а не только на возрастные изменения, сообщила врач-косметолог Анастасия Волкова, пишет газета «Известия» .

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