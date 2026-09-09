Косметолог Волкова назвала дефицит железа причиной тусклой кожи

Тусклый цвет лица, сухость кожи, темные круги и ухудшение состояния волос могут указывать на дефицит железа или цинка, а не только на возрастные изменения, сообщила врач-косметолог Анастасия Волкова, пишет газета «Известия» .
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