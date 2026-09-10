Во Франции отказались от поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции отказалась от поддержки Джанни Инфантино на предстоящих в марте 2027 года выборах главы Международной федерации футбола (ФИФА).
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