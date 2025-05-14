«Главная их цель – посеять страх и тревожность»: как обычных людей вербуют в террористы

Какой тип людей чаще всего попадается на удочку вербовщиков и в итоге становится преступником? Каким образом их убеждают совершить диверсию? Как обезопасить себя от таких историй? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил специалист Координационного центра КФУ Арслан Мингалиев.
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