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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд стал лучшим бомбардиром дерби Манчестера. Форвард «Сити» забил 9 голов и обошел Руни и Агуэро

Эрлинг Холанд возглавил список лучших бомбардиров дерби Манчестера.  Форвард « Манчестер Сити » сегодня забил победный гол в матче с « Манчестер Юнайтед » в 4-м туре чемпионата Англии (1:0).

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