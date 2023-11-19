Депутат Журавлев предложил давать гражданство перешедшим на сторону России украинцам

Сергей Ипатов

Знаете, я за то, чтобы украинские военнослужащие вступали и служили в рядах ВС РФ, поддержу также и возможность предоставить им российское гражданство, но лично мне очень претит, когда отдельные представители власти относятся к возможности предоставлять гражданство направо и налево, как будто это какая-то разменная монета. Российское гражданство, как мне кажется, должно стать той ценностью, которое нужно ещё заслужить получать его должны только лучшие и достойные, и только те, кто в нем действительно нуждается. Понятно, что это не бесконечные препоны, включая бюрократические, и не мзда в карманы отдельных должностных лиц и с этим вопросом ещё разбираться и разбираться. Что касаемо украинцев в рядах российской армии - во1-х, разве они (в основной своей массе) сражаются не за освобождение своей страны от орд бандеровцев, мародеров, лиц, подчинивших Украину как западным, так и отдельным личным интересам? И во-2-х, разве наши власти не рассматривают вариант, что украинцы, их большая часть, получат российское гражданство по праву вхождения в состав РФ?