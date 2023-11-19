Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал инициативу представлять гражданство РФ бойцам ВСУ, которые переходят на сторону России.
Депутат Журавлев предложил давать гражданство перешедшим на сторону России украинцам
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Неужели в новых регионах России перестали выдавать русские паспорта? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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16 час.
Сергей Ипатов
Знаете, я за то, чтобы украинские военнослужащие вступали и служили в рядах ВС РФ, поддержу также и возможность предоставить им российское гражданство, но лично мне очень претит, когда отдельные представители власти относятся к возможности предоставлять гражданство направо и налево, как будто это какая-то разменная монета. Российское гражданство, как мне кажется, должно стать той ценностью, которое нужно ещё заслужить получать его должны только лучшие и достойные, и только те, кто в нем действительно нуждается. Понятно, что это не бесконечные препоны, включая бюрократические, и не мзда в карманы отдельных должностных лиц и с этим вопросом ещё разбираться и разбираться. Что касаемо украинцев в рядах российской армии - во1-х, разве они (в основной своей массе) сражаются не за освобождение своей страны от орд бандеровцев, мародеров, лиц, подчинивших Украину как западным, так и отдельным личным интересам? И во-2-х, разве наши власти не рассматривают вариант, что украинцы, их большая часть, получат российское гражданство по праву вхождения в состав РФ?
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16 час.
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