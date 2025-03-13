Путин посетил посетил Курскую область впервые с момента нападения ВСУ. Главное

Президент России провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Герасимова 12 марта президент РФ Владимир Путин приехал в Курскую область впервые с момента нападения на регион ВСУ.
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