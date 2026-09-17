Захарова усомнилась в беспристрастном расследовании Совбеза ООН по Буче

Совет Безопасности ООН вряд ли сможет инициировать беспристрастное расследование инцидента в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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