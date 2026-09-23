Народная месть: Долина задумала сместить Пугачёву, но может оказаться у разбитого корыта

Люди не простили певице квартирной «подставы» — её концерты отменяют Сергей Аксёнов На фото: певица Лариса Долина (Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press) Лариса Долина примеряет на себя титул примадонны российской сцены, выяснили журналисты.
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Некоторым может показаться, что в Кремле с русскими фамилиями все русские!
Ну какая она Долина - она КУДЕЛЬМАН,. Для большинства из них понятия морали не существует. Возьмите моралистов - Нетаньяху, Зеленского, Ревву, Галкина, Макаревича, Чубайса, Хазанова,Лолиту и пр.пр. Первые два - яркие последователи Гитлера. Не помню точно, но кажется В.И.Ленин о богеме образно сказал, что это политические проститутки и точнее не скажешь.Такие Кудельманы - их гонят в дверь, они лезут в окно