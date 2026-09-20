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Мировые Новости

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ГК «КОРТРОС» запустила продажи проекта «ОКТАРИН»: в Калининграде собрали профессиональное сообщество рынка недвижимости

ГК «КОРТРОС» запустила продажи проекта «ОКТАРИН»: в Калининграде собрали профессиональное сообщество рынка недвижимости

10 сентября в калининградском кинотеатре «Заря» ГК «КОРТРОС» провела партнерское мероприятие для представителей брокерских компаний, агентств недвижимости и ключевых партнеров рынка — посвященное старту продаж жилого проекта «ОКТАРИН».

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