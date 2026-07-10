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Роналдо о завершении карьеры: «Будто умер кто-то близкий. У меня была тяжелая депрессия, я сильно набрал вес. Было очень сложно оставить футбол»

Экс-форвард «Реала», «Интера», «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдо рассказал, как тяжело переживал завершение карьеры.

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