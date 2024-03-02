Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его семье, указ президента опубликован на портале правовой информации.
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