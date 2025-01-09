Почему нельзя менять масло раз в 10-12 тысяч и к чему может привести эта грубая ошибка — рассказываю

Оглавление Почему важна замена масла Сложные условия эксплуатации: что это такое? Почему 10-12 тысяч километров — не всегда правильный интервал Показать ещё Своевременное и качественное обслуживание автомобиля — это не просто техническая необходимость, а залог его надежной и долгосрочной службы.