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Царьград

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Следственный комитет раскрыл детали убийства в Отрадном

Следственный комитет раскрыл детали убийства в Отрадном

77-летний житель Отрадного предстанет перед судом за жестокое убийство знакомого. По версии следствия, 23 января 2026 года после застолья с алкоголем пенсионер нанес не менее 16 ударов ножом, а затем расчленил тело.

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