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Закон и Порядок

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ХАМАС публикует кадры разгрома израильской бронетехники в Газе

ХАМАС публикует кадры разгрома израильской бронетехники в Газе

 2023-12-07 ХАМАС публикует кадры разгрома израильской бронетехники в Газе Боевое крыло ХАМАС, бригада "Изз Ад-Дин Аль-Кассам", опубликовало кадры, на которых зафиксировано поражение бронетехники израильских войск в квартале Шуджаия в городе Газа.

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