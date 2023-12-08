2023-12-07 ХАМАС публикует кадры разгрома израильской бронетехники в Газе Боевое крыло ХАМАС, бригада "Изз Ад-Дин Аль-Кассам", опубликовало кадры, на которых зафиксировано поражение бронетехники израильских войск в квартале Шуджаия в городе Газа.
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