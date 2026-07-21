Как сохранить молодость кожи: рассказывает эксперт бренда Clarins

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Почему косметология перестала бороться только с морщинами На что обратить внимание, чтобы оценить состояние кожи Какие открытия сегодня меняют косметологию Какие привычки помогают замедлить старение кожи Роль генов в старении кожи Как изменится уход за кожей в будущем Виктория Баришполец, кандидат биологических наук и научный эксперт бренда Clarins Почему косметология перестала бороться только с морщинами Главное изменение в современной косметологии связано с новым взглядом на саму кожу.