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РБК СТИЛЬ

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Как сохранить молодость кожи: рассказывает эксперт бренда Clarins

Как сохранить молодость кожи: рассказывает эксперт бренда Clarins

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Почему косметология перестала бороться только с морщинами На что обратить внимание, чтобы оценить состояние кожи Какие открытия сегодня меняют косметологию Какие привычки помогают замедлить старение кожи Роль генов в старении кожи Как изменится уход за кожей в будущем Виктория Баришполец, кандидат биологических наук и научный эксперт бренда Clarins Почему косметология перестала бороться только с морщинами Главное изменение в современной косметологии связано с новым взглядом на саму кожу.

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