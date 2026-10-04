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Как не изменить школе: свои секреты верности раскрыли самая юная и самая опытная из педсостава

Как не изменить школе: свои секреты верности раскрыли самая юная и самая опытная из педсостава

Далеко не каждый обладатель педагогического диплома способен полюбить школу сам и сделать так, чтобы она полюбила его в ответ .

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