15 лет назад НАТО разрушило ливийскую государственность и расправилось над Каддафи

15 лет назад коалиция стран НАТО вторглась в Ливию. Миссия, которая изначально позиционировалась как «ограниченная гуманитарная интервенция», постепенно переросла в системную операцию.
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Убили за то что прозрел и указал миру Правду про США. "Преклонената главичка, остра сабя не я сече" одна из Болгарских поговорок, которую не принимаю. У Кадафи была непреклоненная голова, умная и любящая свой народ. Он сам был головой Ливии, от которой ее лишили.
То и с нами будет , если не отобьемся от Запада.
Да что ж вы за нерусь то безмозглая? Расправилась С Каддафи. Надругались НАД Каддафи. Ну элементарные же правила? Сам не русский но ваши пёрлы переваривать "кровь из глаз" ... брызжет ((( Пиши на своем и гони через переводчик ... Или ты так и сделал?))