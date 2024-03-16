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Ильенко готов к дракам в серии с «Трактором»: «Если игра заставит, то конечно. Никаких вопросов. В «Динамо» любой будет готов»

Московский клуб сыграет с челябинским во втором раунде Кубка Гагарина.  – Позже всех закончили играть в первом раунде плей-офф, рано начинаете второй.

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