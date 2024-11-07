НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

158 подписчиков

Форвард «Торпедо» Берлев о поражении от «Локомотива» по буллитам: «Игра очень интересная. Голов было немного, но мы увидели отличные скорости и борьбу» 

«Двоякие впечатления. С одной стороны, очень рад, что наконец-то вышел на лед, с другой – уступили. Игра очень интересная, в том числе для болельщиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх