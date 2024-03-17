Электричка попала под обстрел в российском регионе

Электричка попала под обстрел на станции «Чапаевская» в Екатеринбурге вечером в субботу, 16 марта. На другой остановке — «Лечебный» — ожидающих транспорт людей попросили из-за этого ехать в электричке пригнувшись.
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