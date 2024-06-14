Анна Asti получила награду на «Премии МУЗ-ТВ» за лучший музыкальный альбом

В пятницу, 14 июня, в СК «ЦСКА Арена» прошла Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». За победу в номинации «Лучший альбом» боролись музыканты Ева Польна, Zivert, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Дима Билан, Анна Asti, а также коллектив «Три дня дождя».
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