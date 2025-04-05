Александр Беглов: «Город выкупит новое школьное здание в поселке Шушары»

На Кокколевской улице Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пос.
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