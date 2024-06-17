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"Известия": в России могут ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

"Известия": в России могут ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

Госавтоинспекция может получить право отказывать в постановке на учет автомобиля, перепроданного в течение года, Соответствующие поправки в закон о госрегистрации транспортных средств, как пишет газета "Известия", , их поддержало правительство.

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