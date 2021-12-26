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Отек Квинке не бывает смертельным

Отек Квинке не бывает смертельным

Ангиоотек, отек Квинке, анафилактический шок… Мы знаем, что все это острые состояния, связанные с аллергией, но большинство из нас не особенно представляет разницу между ними, не понимает, как помочь себе или другому человеку в такой ситуации.

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