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В США опасаются, что Россия становится мощнее НАТО – польский политолог

В США опасаются, что Россия становится мощнее НАТО – польский политолог

Потенциал военно-промышленного оборонного комплекса России превосходит возможности стран НАТО. Об этом на канале «БелТА» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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