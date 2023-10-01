В США опасаются, что Россия становится мощнее НАТО – польский политолог

Потенциал военно-промышленного оборонного комплекса России превосходит возможности стран НАТО. Об этом на канале «БелТА» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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