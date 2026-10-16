Царьград Коллаж Царьград Он был за бунт в России, протестовал против СВО, презирал народ. И всё равно продолжает работать в нашей стране за русские рубли, которые потом тратить в Израиле.
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вафлярган!вот у нас добрая страна,всякая сволочь находит в ней свой заработок!..