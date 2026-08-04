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ВЕСТИ КРЫМ

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С сегодняшнего дня в Крыму бензин марки АИ-92 отпускают по 100 рублей за литр

С сегодняшнего дня в Крыму бензин марки АИ-92 отпускают по 100 рублей за литр

Однако сейчас в республике по-прежнему действует лимит — 20 литров на одну машину. Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов накануне отметил, что после реализации федеральных решений планируется также снижение цены на 95-й бензин и дизельное топливо.

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