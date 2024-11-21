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«Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow

«Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow

Бывший лидер правящей в Британии Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Кира Стармера прояснить ситуацию вокруг разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить ракетами Storm Shadow вглубь России.

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