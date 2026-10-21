Смелые до безумия датчане с радостью будут гадить России, и без назидательного пинка они не угомонятся Дания отказалась от предложения Москвы заключить соглашение о морской безопасности, о чем наверняка не раз пожалеет Светлана Гомзикова Фото: Axel Heimken / DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Дания отклонила предложение России заключить соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.