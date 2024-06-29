Задержанный в Анталье рейс Azur Air вылетел в Москву

Задержанный в Анталье рейс российской авиакомпании Azur Air вылетел в Москву. «Рейс ZF-1002 Анталья — Внуково вылетел из международного аэропорта Антальи», — приводит сообщение пресс-службы перевозчика РИА Новости.
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