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ВС РФ ликвидировали командира батальона штурмовой бригады «Эдельвейс», отдававшего приказы обстреливать ЛНР

ВС РФ ликвидировали командира батальона штурмовой бригады «Эдельвейс», отдававшего приказы обстреливать ЛНР

Силы ВС РФ ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины «Эдельвейс» Николая Головатюка, отдававшего приказы обстреливать территорию Луганской Народной Республики.

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