F-22 Raptor будет списан. Самый дорогостоящий истребитель уйдёт в историю Вот как говорил мой литературный друг детства Карлсон, я так не играю.
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F-22 Raptor будет списан. Самый дорогостоящий истребитель уйдёт в историю Вот как говорил мой литературный друг детства Карлсон, я так не играю.
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