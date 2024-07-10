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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ривалдо о Кубке Америки: «Тренер Бразилии снимает ветеранов, но оставляет Эндрика на последних минутах. Вы видели, чтобы Месси или Роналду меняли в такой момент? От этого зависит победа»

Ривалдо о Кубке Америки: «Тренер Бразилии снимает ветеранов, но оставляет Эндрика на последних минутах. Вы видели, чтобы Месси или Роналду меняли в такой момент? От этого зависит победа»

Бразильская сборная проиграла команде Уругвая (0:0, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Америки.  «Что-то идет не так, когда видишь, что тренер снимает ветеранов, от которых зависит победа на последних минутах игры, и при этом оставляет 17-летнего Эндрика, который потерялся на поле.

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