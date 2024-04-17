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  • ruslava Митькина
    Еще бы убрать из магазинов баб в национальных платках и одеждах, раздражают!Бегут, как крысы!...
  • ruslava Митькина
    Наконец-то! Преклоняюсь перед активистами, а трактористу особый респект!Бегут, как крысы!...
  • demyr150648
    Без России ни одно вышедшее из состава СССР  национальное (кроме союзной Белоруссии) не смогло стать государством. Их..."Никто не хочет в...

"Никто не хочет воевать за НАТО. Харьков возьмут через несколько недель"

"Никто не хочет воевать за НАТО. Харьков возьмут через несколько недель"

Если что, это не я сказал, а эксперты.  Ведь не просто так появилась информация, что из Часова Яра был эвакуирован весь высший командный состав ВСУ.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Самое печальное, что двери в Россию и сейчас открыты для врагов!
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13 час.
Игорь Михайлович
киев тоже за три дня взять собирались..
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7 час.
d
demyr150648
Без России ни одно вышедшее из состава СССР  национальное (кроме союзной Белоруссии) не смогло стать государством. Их нации - негосударствообразующие. Крах ждет их всех на историческом пути. Думаю, что если сохранить здравый эгоизм и принципиально решать проблемы, Россию неизбежно ждет процветание. Правда, еще очень много но... Но если осталась воля к жизни, мы победим! Неужели эти мировые кровососы - пиндосы, разложившаяся Европа и наши кишлачные среднеазиаты или кавказцы, способны нас победить? Помните у Высоцкого% &quot;Я в окно и не плюну!&quot; Каждому из них - своё. А удачи и победы нам - русским!
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1 час.

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