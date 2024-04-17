"Никто не хочет воевать за НАТО. Харьков возьмут через несколько недель"

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demyr150648

Без России ни одно вышедшее из состава СССР национальное (кроме союзной Белоруссии) не смогло стать государством. Их нации - негосударствообразующие. Крах ждет их всех на историческом пути. Думаю, что если сохранить здравый эгоизм и принципиально решать проблемы, Россию неизбежно ждет процветание. Правда, еще очень много но... Но если осталась воля к жизни, мы победим! Неужели эти мировые кровососы - пиндосы, разложившаяся Европа и наши кишлачные среднеазиаты или кавказцы, способны нас победить? Помните у Высоцкого% "Я в окно и не плюну!" Каждому из них - своё. А удачи и победы нам - русским!