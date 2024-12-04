Задолжавший €300 тысяч за аренду жилья сын Байдена Хантер попытался расплатиться безделушкой

По некоторым данным, он пытался расплатиться предметом искусства. Хантер Байден, сын уходящего президента США Джо Байдена, оказался в центре нового скандала, связанного с непогашенной задолженностью за аренду жилья.
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