Новая атомная подлодка Китая затонула во время загадочного инцидента

Странная активность четырех крановых барж на китайской верфи Учан, где, предположительно, затонула новая атомная подводная лодка Китая / © Planet Labs Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности (ЦНАБ) Том Шугарт, изучив спутниковые снимки компании Planet Labs, заметил странную активность четырех крановых барж на китайской верфи Учан, где строят подводные лодки и другие военные суда.