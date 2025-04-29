Песков заявил, что Украина с трудом может гарантировать соблюдение майского перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения относительно способности Украины соблюдать соглашение о перемирии, объявленном Владимиром Путиным с 8 по 11 маяПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения относительно способности Украины соблюдать соглашение о перемирии, объявленном Владимиром Путиным с 8 по 11 мая.