Песков заявил, что Украина с трудом может гарантировать соблюдение майского перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения относительно способности Украины соблюдать соглашение о перемирии, объявленном Владимиром Путиным с 8 по 11 маяПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения относительно способности Украины соблюдать соглашение о перемирии, объявленном Владимиром Путиным с 8 по 11 мая.
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