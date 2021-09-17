О главной новости дня: российским либералам – всё…

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО главной новости дня: российским либералам – всё…Да, это правда. Теперь главный смысл для них безнадежно утрачен. Причём, как ни странно, по воле Запада.Вернуться к статье149НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвера курьянова (гончарова)Либералы-это все правительство, эта куча которую надо убирать .валерии темников......И Чё? Набиуллину с Силуановым завтра выгонят в зашей? Грефа с Кудриным постов лишат? А прочую системную либерасню дворы мести отправят?....Вряд ли....Валерий КаулинВсё для них наступит, когда их не будет во власти. А, боюсь, это случится нескоро. Светлейший не любит признавать свои ошибки, а некоторых из них он даже своими друзьями называл. Ну а сами они добровольно не уйдут, поскольку большинство из них тогда вынуждены будут работать. А работать, тем более за такие деньги, за которые они предлагают работать населению, они и не могут, и не умеют.Vladimir KharchenkoЛибералов в России давно не существует, с марта 2014 г.. Вместо них появилась т. н. "не системная оппозиция". Случилось после возврата Крыма на Родину в Россию. Это 5-ая и 6-ая колонны врагов Крыма, Донбасса и России. 5-ая - это открытые враги по аналогии с гражданской войной в Испании, 37-39 г.г. ушедшего века. 6-ая - это латентная шайка врагов. Ныне те и другие объединились, и определение им стало толерантно-политкорректным. А именно, - "либерало-либерасты-педофило-педерасты в российской политике. Они думают ошибочно, что если сместят через выборы в Госдуму ЕР и ВВП, как следствие, то смогут уничтожить Россию на радость нацистам и нео-фашистам б/Украины, Запада и такими же ублюдками с российским гражданством типа Шендеровича, Гозмана, Невзорова и их главаря из "Эхо Москвы" Венедиктова-Патлатого. Партия "Гнилое яблоко" Хозяина и пана атамана Таврического Гришани Явлинского в этой же шайке. У них в бюллютене на выборах напечатано: "Партия-инагент (иностранный агент")Владимир EвтушенкоДурак ты старый, никуда либералы из РФ не ушли, они во власти- Кудрин, Сечин, Набиулина, Греф, Силуанов и прочие министры.А уж они-то стране вредят гораздо больше, чем все пиндошлюхи , типа шендеровича и гозмана До седых волос дожил, ума не набрался, а лезешь вещать..Владимир EвтушенкоА такие антисоветчики, как ты, в 36-39 годах галопом бы помчались служить Франко. "У них в бюллютене на выборах напечатано: "Партия-инагент (иностранный агент")" Ты, чучело ог7ородное, хоть был на выборах-то? Ври, да меру знай. Я ненавижу Яблоко , как и тебя, шакала ЕР, но таких навдписей там нет на бюллетенях.Эх, и дуболом же ты.БОБорис ОсиповДошло...Владимир EвтушенкоХороршо, если РФ займёт 20-е место году так к 2030 году при таком уровне коррупции и воровства.юАлексей СафроновЛогика, да и мудрость в том, что любой практический подход в развитии теории построения государства не может оставаться догмой. В любое Ученье, по ходу развития, неизбежно вносятся коррективы. Что в настоящее время происходит и в России, где всё меньше и меньше уделяется внимание либерализму, а больше справедливому социальному устройству нашего общества. Это не "главная" новость...Владимир EвтушенкоВаши бы слова да в планы властей.Ирина ПоповаСмешно, ведь у руля стоит либерально-консервативная партия Едим РоссиюValdemaras OrlauskasДай то Бог!Vladimir KharchenkoПользователю-подонку и банщику В, Евтушенко, ПОСВЯЩАЕТСЯ! Скотина! То, что написано "партия Яблоко - ин-агент" сказал на дебатах в Госдуму сам представитель "Гнилого Яблока" и её председатель Рыбаков. Я на выборы пойду в субботу и проголосую за партию "СП за правду", как и голосовал все годы в СПб (бывшем Ленинграде). Понял, Скотина анти-российская? ПНХ, козел, отпетушинный в задницу. Ложь-это ваши методы. Что касается ЕР, то толстый член тебе в жопу. ЕР - это строители и созидатели вместе с "СП за правду". А вы есть пустые болтуны, жирики ВВЖ. ВВП будет главой России как империи, минимум до 2042 г. , а вы вместе с вашим "Эхо Москвы", главными врагами и оппозиционерами России (либерастами-педерастами) сами нивелируетесь к 2036 г. Вместе с вашим Насральным. Навального отравила М. Певчих на секс-случке, к которой он приезжал в ТОМСК. Место встречи изменить нельзя. Отравила насмерть. По заданию МИ-6 (Англия). Нивелируется он в овощ раньше вас. 12 лет отсидки -сам, жопа с ручкой, агитатор-волонтер хренов и членов, посчитай, когда Насральнвый откинется. Я тебя давно знаю, животную зомбированную анти-российскую и русофобскую банщик-скотину.Алла ДубининаБыло б хорошо если б было правдой. Самообман и только...Комментировать
Свежие комментарии