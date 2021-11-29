Комсомольская правда

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Медведев заявил о недопустимости возникновения в России этнических анклавов

Медведев заявил о недопустимости возникновения в России этнических анклавов

О недопустимости возникновения на территории России этнических анклавов заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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