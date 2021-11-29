Медведев заявил о недопустимости возникновения в России этнических анклавов

О недопустимости возникновения на территории России этнических анклавов заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
О недопустимости возникновения на территории России этнических анклавов заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Свежие комментарии