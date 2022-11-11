В рамках профилактической акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» полицейские совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по городу Пскову организовали для молодежи экскурсию в музей оккупации Псковской области.
В рамках профилактической акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» полицейские совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по городу Пскову организовали для молодежи экскурсию в музей оккупации Псковской области.
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