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Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России

Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России

Lefteris Pitarakis/AP/TASS Турция является одним из привилегированных партнеров России, причем как во внешнеполитической сфере, так и в сфере экономики.

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