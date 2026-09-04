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Царьград

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Microsoft улучшила Windows 11: новости нового «Пуска» и поиска

Microsoft улучшила Windows 11: новости нового «Пуска» и поиска

Microsoft обновляет Windows 11: улучшенный поиск, настраиваемая плавающая панель задач и новые возможности в меню «Пуск».

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